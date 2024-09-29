Прогноз эксперта: чего ждать от курса доллара до конца 2024 года — Finance.ua
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Прогноз эксперта: чего ждать от курса доллара до конца 2024 года

Валюта
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Прогноз эксперта: чего ждать от курса доллара до конца 2024 года
Прогноз эксперта: чего ждать от курса доллара до конца 2024 года
До конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны.
Такой прогноз озвучил экономист Даниил Монин в комментарии «Телеканалу 24».
Он отметил, что ситуация на валютном рынке, по всей вероятности, будет развиваться по девальвационному сценарию, поэтому НБУ вряд ли сможет удержать курс гривны на уровне 41−42 гривны за доллар.

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«НБУ может это делать, но другие факторы говорят о нецелесообразности этого действия сейчас», — считает эксперт.

Причины девальвации

Из-за того, что в проекте госбюджета средний курс доллара заложили на уровне 45 гривен, скорее всего, НБУ начнет процесс плановой девальвации.

Сколько будет стоить доллар

По его словам, до конца 2024 года курс доллара может достичь 43 гривен, а максимальная отметка, до которой может дотянуться валюта — 44 гривны.

Справка Finance.ua:

  • Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил, в следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составлять более 44 грн;
  • Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай считает, что если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, то не будет причин для Нацбанка отходить от режима управляемой гибкости. Этот режим предусматривает плавную девальвацию гривны под контролем НБУ;
  • экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Телеканал 24
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