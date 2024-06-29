Прогноз американских экспертов относительно изменения стоимости золота в течение года — Finance.ua

Прогноз американских экспертов относительно изменения стоимости золота в течение года
Два крупнейших банка США — Bank of America и Citigroup — одновременно обнародовали прогнозы, согласно которым цена золота может вырасти до $3000 за унцию в течение следующего года. Однако для этого необходимо выполнение нескольких условий.
Об этом пишет Kitco News.
«Золото может достичь $3000 за унцию в ближайшие 12−18 месяцев, хотя текущие потоки капитала этого пока не предвещают», — пишут эксперты Bank of America.
По их словам, столь масштабный рост цены драгоценного металла потребует усиления некоммерческого спроса, динамика которого, в свою очередь, будет зависеть от снижения процентных ставок Федеральным резервом (FRS).
«Возможно, сейчас рынок золота находится в нестабильном состоянии, но ожидается, что он значительно поднимется, поскольку Федеральная резервная система снизит процентные ставки позже в этом году, а рост долга еще больше усугубит экономическую неопределенность», — заявляют в Bank of America.
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Первым обнадеживающим сигналом усиления такого спроса станет увеличение притока капитала в обеспеченные физическим золотом биржевые фонды (ETF) и увеличение объема торгов на LBMA (Лондонский рынок драгоценных металлов — «Главком»), пишут эксперты Bank of America.
«В І кв. некоммерческий спрос на золото вырос на 3% и этого достаточно, чтобы обосновать цену драгоценного металла на уровне $2200 за унцию», — отмечают эксперты банка.
Глядя за пределы монетарной политики США, Bank of America видит рост доходности облигаций как еще один попутный ветер для стоимости золота.
К тому же, золото остается привлекательным резервным активом, поскольку центральные банки во всем мире уменьшают свою зависимость от доллара США и казначейских обязательств.
Стратеги Citigroup также видят перспективы роста цены золота до $3000 за унцию в ближайшие 12 месяцев, и, по их мнению, ключевым драйвером здесь должно стать снижение процентных ставок в США.
«Драгоценные металлы станут одним из главных бенефициаров снижения процентных ставок Федеральным резервом», — прогнозируют эксперты Citigroup.
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