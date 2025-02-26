Продажи ювелирных изделий в Украине восстановились до 70% довоенных — эксперт — Finance.ua
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Продажи ювелирных изделий в Украине восстановились до 70% довоенных — эксперт

Личные финансы
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Продажи ювелирных изделий в Украине восстановились до 70% довоенных — эксперт
Продажи ювелирных изделий в Украине восстановились до 70% довоенных — эксперт
Спрос на ювелирные изделия органично уменьшился на 15−20% от показателей предыдущего года, при этом в наиболее благоприятные периоды (конец 2023-го — начало 2024-го) продажи ювелирных изделий в Украине восстановились примерно до 70% довоенного уровня, сообщил основатель ювелирного агентства Kimberli Игорь Ильчишен агентству «Интерфакс-Украина».
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«Прошедший год был очень непростым для отечественного ювелирного бизнеса. Компании, как искусные эквилибристы, балансировали между противоположными тенденциями. С одной стороны — рекордный за последнее десятилетие рост мировых цен на драгоценные металлы, в частности золото (в среднем на 30%), с другой — тенденция на снижение платежеспособного спроса в стране из-за войны, экономических сложностей и выезда украинцев за границу», — указал он на факторы, повлиявшие на рыночную конъюнктуру.
Ильчишен напомнил, что дополнительным стрессовым фактором для ювелирного рынка в прошлом году был обнародованный проект изменений в налоговый кодекс, которым чиновники предлагали увеличить военный сбор на продажу ювелирных изделий до 30%.
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Эта инициатива очень смутила игроков рынка, ведь новый налог мог похоронить всю отечественную ювелирную отрасль. Почти каждый весомый игрок рынка высказался на эту тему в публичном поле с обоснованием рисков и неутешительных перспектив такого решения. К счастью, к нашим аргументам прислушались", — отметил он.
В то же время ставка военного сбора была повышена на общих условиях, это также повлияло на отрасль — возросла нагрузка на зарплаты работников, что в свою очередь отразилось на доходности.
Ювелирные компании обычно увеличивают цены на украшения только при росте стоимости сырья. Поэтому увеличение ставки не очень заметно нашим клиентам, но повлияло на доходную часть компаний. Однако по сравнению с тем, чего нам удалось избежать, это можно назвать положительным результатом", — сообщил Ильчишен.
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Что касается потребительских запросов, то в дорогом сегменте ювелирного рынка, в частности, изделий с бриллиантами, востребованными остаются классические дизайны. Также увеличился запрос на символические украшения и этнические мотивы. Компании реагируют на этот запрос, выводя на рынок соответствующие лимитированные коллекции.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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