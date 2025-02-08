Продажи Tesla во Франции упали до минимума с 2022 года — Finance.ua
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Продажи Tesla во Франции упали до минимума с 2022 года

Технологии&Авто
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Продажи Tesla во Франции упали до минимума с 2022 года
Продажи Tesla во Франции упали до минимума с 2022 года
В январе 2025 года Tesla столкнулась с резким спадом регистраций своих автомобилей во Франции, которая является вторым по величине рынком электромобилей в ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордное падение продаж

По данным французской ассоциации La Plateforme Automobile, в стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla — самый низкий показатель с августа 2022 года. По сравнению с декабрем 2024 г. это означает снижение на 63%.
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Эти результаты свидетельствуют, что Tesla отстает от рыночных тенденций: общие продажи автомобилей во Франции сократились на 6,2%, а реализация электромобилей упала всего на 0,5%.
Отмечается, что в последнее время генеральный директор Tesla Илон Маск активно вмешивается в политические процессы в Европе, однако пока неясно, повлияло ли это на спрос на продукцию компании.

Снижение продаж Tesla в Германии

В целом в 2024 году количество регистраций Tesla в ЕС уменьшилось на 13%, и значительная часть этого падения зафиксирована в Германии.
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Компания сталкивается с проблемами на немецком рынке из-за устаревшего модельного ряда, усиления конкуренции и отмены государственных субсидий в конце 2023 года.
Как следствие, в 2024 году продажи Tesla в Германии снизились на 41%, в то время как общий объем реализации электромобилей сократился на 27%.
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