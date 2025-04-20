Продажи новых авто на украинском рынке упали на 16,5% — Finance.ua

Продажи новых авто на украинском рынке упали на 16,5% Сегодня 08:15 — Технологии&Авто

Продажи новых авто на украинском рынке упали на 16,5%

В первом квартале текущего года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Сколько новых авто приобрели украинцы

В январе-марте этого года ежемесячно в среднем продавалось около 4,8 тыс. новых легковушек.

Эта цифра меньше прошлогоднего показателя в аналогичном периоде — тогда дилеры реализовывали около 5,7 тыс. авто ежемесячно.

Абсолютное большинство новых легковых автомобилей — 97,3% (13 868 шт.) — были импортированы. В то же время доля автомобилей, собранных в Украине, составила всего 2,7% (389 шт.).

Какие бренды самые популярные среди покупателей

Среди марок больше всего на первую регистрацию были поданы легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Skoda.

Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего в автосалонах продавали Renault Duster (972 ед.) и Toyota RAV4 (694 ед.).

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Исследователи отмечают, что в десятке самых популярных легковушек остался всего один лифтбек — Skoda Octavia, остальные — кроссоверы.

Лидеры среди авто, которые производят в Украине

Среди новых легковых автомобилей, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине, лидером в I квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 ед.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Kodiaq (27 ед.).

Третья позиция за Volkswagen Crafter (26 ед.).

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