Продажи электромобилей в Германии снизились почти на 40% — Finance.ua
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Продажи электромобилей в Германии снизились почти на 40%

Фондовый рынок
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Продажи электромобилей в Германии снизились почти на 40%
Продажи электромобилей в Германии снизились почти на 40%
Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.
Об этом сообщает Bloomberg.
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На крупнейшем автомобильном рынке Европы количество регистраций автомобилей на аккумуляторных батареях упало на 37% до 30 762 единиц по сравнению с прошлым годом.
Сообщается, что это самое большое падение с декабря, когда правительство Германии внезапно отменило субсидии на электромобили. Продажи автомобилей без розетки выросли на 7%.
Широкое замедление темпов развития электромобилей по всей Европе, где были отменены стимулы, приводит к тому, что автопроизводители, такие как Volkswagen AG, не могут выполнить свои производственные планы, а общий переход на электромобили пробуксовывает.
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Состоятельные и экологически сознательные покупатели более или менее исчерпали свой потенциал, а нехватка доступных моделей аккумуляторов вытесняет с рынка массового потребителя.
Доля продаж электромобилей от общего количества проданных авто в Германии в июле упала до чуть менее 13% с 20% годом ранее, в то время как автопроизводители ожидали быстрого роста спроса на транспортные средства, работающие от аккумуляторов.
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По материалам:
Економічна Правда
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