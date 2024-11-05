Продажи автомобилей Tesla в Китае прекратили рост — Finance.ua

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Продажи автомобилей Tesla в Китае прекратили рост

Технологии&Авто
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Продажи автомобилей Tesla в Китае прекратили рост
Продажи автомобилей Tesla в Китае прекратили рост
Американский автопроизводитель Tesla в октябре продал 68 280 электромобилей китайского производства, что на 5,3% меньше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
Поставки автомобилей Model 3 и Model Y китайского производства упали на 22,7% по сравнению с сентябрем.
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Прибыль американской компании в третьем квартале превысила прогнозы после одноразовых увольнений в предыдущем квартале, и она зафиксировала первый годовой прирост поставок в этом году благодаря рекламным акциям.
В прошлом квартале она все еще превзошла BYD по объему поставок электромобилей, но ее опередил китайский конкурент по доходам.
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В конце октября Tesla продлила схему беспроцентного финансирования, которую она впервые ввела в Китае в июле для некоторых автомобилей Model 3 и Model Y, еще на месяц — до конца ноября.
По материалам:
Економічна Правда
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