Привлекательность депозитов несколько выросла: Данилишин рассказал о состоянии экономики — Finance.ua
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Привлекательность депозитов несколько выросла: Данилишин рассказал о состоянии экономики

Кредит&Депозит
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Привлекательность депозитов несколько выросла: Данилишин рассказал о состоянии экономики
Привлекательность депозитов несколько выросла: Данилишин рассказал о состоянии экономики
В настоящее время, по оценкам Министерства экономики Украины — Международная финпомощь — ключевой ресурс для сохранения макрофинансовой стабильности и повышения внутреннего спроса в экономике.
Об этом сообщил экс-глава Совета Национального банка, академик Национальной академии наук Богдан Данилишин в Facebook.
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В общей сложности с начала войны привлечено около 119,1 млрд дол. США финпомощи.
Стоимость кредитов в прошлом увеличилась — ставка по новым кредитам в январе 2025 года составила 19,1% (17,8% месяцем ранее), хотя в среднем за 2024 год она ниже (18,9%), чем за 2023 год (20,5%).
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Депозиты

В то же время привлекательность депозитов несколько возросла — доходность по новым депозитам в январе 2025 года составила 7,6% (7,3% месяцем ранее), хотя в среднем за 2024 год ниже (7,5%), чем за 2023 год (10,5%).
По его словам, в январе 2025 года стоимость привлечения средств через механизм ОВГЗ в нацвалюте составила 14,89% (15,65% в предыдущем месяце и 17,75% в январе 2024 года, 15,98% в среднем за 2024 год и 18,3%).
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«Продолжилось увеличение денежной массы — на 11,9% или на „+“ 364,1 млрд грн (по состоянию на 24.02.25 с 26.02.24) с учетом активного увеличения в виде депозитов (включенных в денежный агрегат М3) — на 14,5% и довольно незначительное увеличение объема наличных во внебанковском объеме — на 3,7%. Международные резервы, млрд долл. США — 40,70» — написал он.
Поддержкой резервов были устойчивые поступления от международных партнеров Украины.

Курс

«Согласно обмену НБУ фактически полностью изменил курс гривны (НБУ активно покрывает структурный дефицит валюты на рынке), то уровень резервов прежде всего обусловливался интервенциями НБУ — в начале 2025 года отрицательное сальдо интервенций составляло 5,7 млрд долл. США, что почти в 1,5 раза больше, чем за этот же период, в целом за 2024 г. — «-"34,82 млрд долл. США («-» 28,61 млрд долл. США за 2023 г.)», — рузюмировал он.
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По материалам:
Finance.ua
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