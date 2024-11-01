Данилишин сообщил, как украинцы конвертируют гривны в валюту (инфографика) — Finance.ua

Данилишин сообщил, как украинцы конвертируют гривны в валюту (инфографика)
Анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что начиная с июля по нетто-результату наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту.
Об этом сообщил экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
По его словам, конвертируются не только новые потоки, но и уже накопленные гривневые сбережения.
«Это сигнализирует о разбалансировании валютных ожиданий и валютной панике. Всего за июль-сентябрь 2024 г. расходы НБУ на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долл.», — написал он.
«Влияние операций Государственной казначейской службы Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также расходов НБУ (по смете, выплате процентов за депсертификаты и др.) суммарно составило 306 млрд грн, или только 7,5 млрд долл. в эквиваленте иностранной валюты» — резюмировал он.
Ранее говорилось, что в октябре 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составляла рекордные в текущем году 3,428 млрд долларов, что на 6,7% больше сентябрьского объема чистой продажи (3,213 млрд долларов).
Справка Finance.ua:
- Аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США. Об этом свидетельствует экономический прогноз компании на 2025 год.
- Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил 1,306 млрд долларов. Это на 20,3% больше, чем в августе (1,085 млрд долларов).
- У KSE спрогнозировали будущее украинской экономики: курс доллара, зарплаты, инфляция.
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