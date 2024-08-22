Приватизированная собственность в браке: почему имущество не всегда делится поровну — Finance.ua

Приватизированная собственность в браке: почему имущество не всегда делится поровну Сегодня 19:48 — Личные финансы

Приватизированная собственность в браке: почему имущество не всегда делится поровну

Имущественные споры между бывшими супругами очень распространены в судебной практике. По закону, ценности приобретенные в браке принадлежит жене и мужу на праве совместной собственности. Однако здесь есть некоторые исключения.

О том, как делится приватизированное имущество при расторжении брака, сообщает сайт «Сеть Права».

В общем, приватизированное имущество не подлежит разделу между супругами, даже если оно было приобретено во время брака. Это имущество считается личной собственностью одного из супругов. Однако статус личной частной собственности приватизированное имущество получило только с 13 июня 2012 года.

Таким образом, жилье или земельный участок, приобретенный одним из супругов во время брака, но до 13 июня 2012 года, считаются общей собственностью и подлежат разделу на общих основаниях.

Если же имущество зарегистрировано на несовершеннолетнего ребенка, оно не подлежит разделу между родителями.

Также следует отметить, что в украинском законодательстве существуют определенные ограничения прав общей собственности в браке. Это касается случаев, когда один из супругов:

не является гражданином Украины;

не выразил своего согласия на приватизацию квартиры или дома;

не проживал постоянно в квартире или приватизируемом доме на момент приватизации и не имеет права на это жилье.

Таким образом, можно заключить, что в Украине существуют достаточно консервативные нормы, регулирующие вопросы собственности в браке.

Читайте также Как восстановить утраченные документы на имущество

Что не относится к общему имуществу супругов

В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса Украины, личной частной собственностью жены или мужа являются:

имущество, приобретенное до брака;

имущество, приобретенное во время брака, но на собственные средства;

имущество, полученное во время брака в подарок или по наследству;

жилье, приобретенное в результате приватизации в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда»;

земельный участок, полученный в результате приватизации или согласно нормам Земельного кодекса Украины.

Следовательно, нет необходимости принимать дополнительные меры по сохранению унаследованного или подаренного имущества, поскольку закон уже регулирует эти правоотношения и определяет, что такое имущество не подлежит разделу.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.