Как восстановить утраченные документы на имущество — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы на имущество
Восстановление документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, является одним из самых распространенных вопросов, которые беспокоят украинцев сегодня. В то же время ситуации могут быть разные: информация может содержаться или не содержаться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее — Реестр прав).
Специалисты Юридического советчика для ВПЛ рассказали, как восстановить документы на недвижимое имущество, если сведения о нем внесены в Реестр вещных прав.
Так, в случае потери, повреждения или уничтожения документа, выданного после 1 января 2013 г., данные о государственной регистрации соответствующих прав содержатся в Реестре вещных прав.
В таком случае право собственности на это имущество подтверждается информацией из реестра.
Где и как получить соответствующую подтверждающую информацию из Реестра вещных прав?
- На сайте Онлайн-дом юстиции: online.minjust.gov.ua
- Выберите раздел «Информация из Государственного реестра прав».
- Нажмите в правом верхнем углу «Вход» и авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи.
- Выполните поиск по одному из критериев (адресу, регистрационному номеру объекта недвижимости, кадастровому номеру земельного участка или по информации о владельце).
- Уплатите административный сбор.
- Готово. Загрузите информационную справку в формате PDF.
- Через Портал Дія: info
- Нажмите кнопку «Получить справку» и авторизуйтесь любым из доступных способов: BankID, Дія. Підпис, ЭЦП/КЭП.
- Заполните онлайн-форму с указанием критерия поиска, по которому хотите получить сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- Заплатите административный сбор.
- Готово. Справка будет доступна в формате PDF в личном кабинете (меню «Полученные документы»).
- В ЦПАУ/БТИ
Важно! Справка является достаточным доказательством права собственности на недвижимость. Изготовлять дубликаты других документов при этом нет необходимости.
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