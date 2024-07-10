Как восстановить утраченные документы на имущество — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы на имущество Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как восстановить утраченные документы на имущество

Восстановление документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, является одним из самых распространенных вопросов, которые беспокоят украинцев сегодня. В то же время ситуации могут быть разные: информация может содержаться или не содержаться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее — Реестр прав).

Специалисты Юридического советчика для ВПЛ рассказали , как восстановить документы на недвижимое имущество, если сведения о нем внесены в Реестр вещных прав.

Так, в случае потери, повреждения или уничтожения документа, выданного после 1 января 2013 г., данные о государственной регистрации соответствующих прав содержатся в Реестре вещных прав.

В таком случае право собственности на это имущество подтверждается информацией из реестра.

Где и как получить соответствующую подтверждающую информацию из Реестра вещных прав?

На сайте Онлайн-дом юстиции: online.minjust.gov.ua

Выберите раздел «Информация из Государственного реестра прав». Нажмите в правом верхнем углу «Вход» и авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи.

Выполните поиск по одному из критериев (адресу, регистрационному номеру объекта недвижимости, кадастровому номеру земельного участка или по информации о владельце).

Уплатите административный сбор.

Готово. Загрузите информационную справку в формате PDF.

Через Портал Дія: info

Нажмите кнопку «Получить справку» и авторизуйтесь любым из доступных способов: BankID, Дія. Підпис, ЭЦП/КЭП. Заполните онлайн-форму с указанием критерия поиска, по которому хотите получить сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Заплатите административный сбор.

Готово. Справка будет доступна в формате PDF в личном кабинете (меню «Полученные документы»).

В ЦПАУ/БТИ

Важно! Справка является достаточным доказательством права собственности на недвижимость. Изготовлять дубликаты других документов при этом нет необходимости.

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