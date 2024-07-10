Как восстановить утраченные документы на имущество — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как восстановить утраченные документы на имущество

Личные финансы
24
Как восстановить утраченные документы на имущество
Как восстановить утраченные документы на имущество
Восстановление документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, является одним из самых распространенных вопросов, которые беспокоят украинцев сегодня. В то же время ситуации могут быть разные: информация может содержаться или не содержаться в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее — Реестр прав).
Специалисты Юридического советчика для ВПЛ рассказали, как восстановить документы на недвижимое имущество, если сведения о нем внесены в Реестр вещных прав.
Так, в случае потери, повреждения или уничтожения документа, выданного после 1 января 2013 г., данные о государственной регистрации соответствующих прав содержатся в Реестре вещных прав.
В таком случае право собственности на это имущество подтверждается информацией из реестра.

Где и как получить соответствующую подтверждающую информацию из Реестра вещных прав?

  1. Выберите раздел «Информация из Государственного реестра прав».
  2. Нажмите в правом верхнем углу «Вход» и авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи.
  3. Выполните поиск по одному из критериев (адресу, регистрационному номеру объекта недвижимости, кадастровому номеру земельного участка или по информации о владельце).
  4. Уплатите административный сбор.
  5. Готово. Загрузите информационную справку в формате PDF.
  • Через Портал Дія: info
  1. Нажмите кнопку «Получить справку» и авторизуйтесь любым из доступных способов: BankID, Дія. Підпис, ЭЦП/КЭП.
  2. Заполните онлайн-форму с указанием критерия поиска, по которому хотите получить сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
  3. Заплатите административный сбор.
  4. Готово. Справка будет доступна в формате PDF в личном кабинете (меню «Полученные документы»).
  • В ЦПАУ/БТИ
Важно! Справка является достаточным доказательством права собственности на недвижимость. Изготовлять дубликаты других документов при этом нет необходимости.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.