Что изменилось для получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта — Finance.ua
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Что изменилось для получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта

Личные финансы
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Что изменилось для получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта
Что изменилось для получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта
Еще 1 января вступили в силу изменения в Порядок компенсации затрат на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц, который больше известен всем как проект «Прихисток». В то же время действие изменений было отложено до 1 марта. Какие изменения ожидают получателей компенсации по программе «Прихисток» с 1 марта — рассказали специалисты Юридического советчика ВПЛ.
1. Рассмотрение новых обращений о назначении компенсации расходов на бесплатное размещение ВПЛ осуществляет Пенсионный фонд Украины.
До этого обращаться с заявлением о компенсации нужно было в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета или военной администрации по месту нахождения жилья.
2. Человек, разместивший ВПЛ и желающий впервые обратиться за назначением компенсации, подает вместе с уполномоченными представителями ВПЛ в месяце размещения ВПЛ в орган ПФУ:
— уведомление по форме https://cutt.ly/RrysudXl
— заявление по форме https://cutt.ly/Prysu2O4
3. Уведомление и заявление можно подать:
  • онлайн — через Портал электронных услуг ПФУ;
  • офлайн — через непосредственное обращение в органы ПФУ.
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4. Компенсация на каждое отдельное ВПЛ не назначается/не выплачивается или ее выплата прекращается, если:
  • установлен факт родственных связей между лицом, разместившим в своем помещении, и внутренне перемещенным лицом/лицами, размещенными им в жилом помещении;
  • установлен факт пребывания за границей внутренне перемещенного лица более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации;
  • Пенсионным фондом Украины получена от Нацсоцслужбы информация о непроживании свыше месяца ВПЛ в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация;
  • по результатам проверки установлен факт приведения в заявлении или сообщении недостоверной информации;

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  • в течение 3-х месяцев перед обращением ВПЛ совершило покупку, получило бесплатно или приобрело на льготных условиях через органы соцзащиты населения/получчило через благотворительные организации, в том числе за счет международной денежной помощи, комнату в доме, комнату в общежитии, квартиру (дом) (кроме жилья, расположенного на территориях, включенных в Перечень боевых действий или временной оккупации), другого недвижимого имущества;
  • ВПЛ получают субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения.
5. Компенсация назначается на 6 месяцев. Выплата компенсации на второй 6-месячный период продлевается автоматически после проверки соответствующего права таких ВПЛ на предоставление компенсации за них.
6. Для назначения компенсации, начиная с января 2025 г. во время обращения в органы ПФУ в марте 2025 г. в справках о взятии на учет ВПЛ должен быть указан адрес жилого помещения временного проживания, по которому назначается компенсация, а сама справка выдана не позднее января 2025 года.
7. Сумма компенсации рассчитывается органами ПФУ ежемесячно и составляет 450 гривен за каждого человека в месяц.

Справка Finance.ua:

  • Программа «Прихисток» — совместная инициатива Общества Красного Креста Украины и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, направленная на помощь лицам, приютившим у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
  • Программа предусматривает компенсацию расходов частным домохозяйствам, приютившим внутренне перемещенных лиц с территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных населенных пунктов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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