Лидеры среди стран по ДТП с участием украинских водителей (инфографика) — Finance.ua

Лидеры среди стран по ДТП с участием украинских водителей (инфографика) Сегодня 21:01 — Личные финансы

Лидеры среди стран по ДТП с участием украинских водителей (инфографика)

В 2024 году украинские страховые компании уплатили более 50,5 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП, вызванных украинскими водителями за рубежом, в соответствии с международными договорами страхования «Зеленая карта». В общей сложности было урегулировано 15 926 дел, что на 5,32% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Страны с наибольшим количеством урегулированных ДТП с участием украинских водителей:

Польша: 35,1% случаев (5 503 дела), выплачено 11,12 млн евро.

Германия: 20% (3194 дел), 15,26 млн евро.

Румыния: 6,3% (1017 дел), 3,75 млн евро.

Чехия: 6,1% (977 дел), 3,01 млн евро.

Италия: 4% (648 дел), 3,01 млн евро.

Инфографика: mtsbu.ua

МТСБУ отмечает важность заранее оформить страховой сертификат «Зеленая карта» перед поездкой за границу на собственном авто. Этот сертификат обеспечивает защиту в 48 странах-членах системы и гарантирует выплату компенсаций пострадавшим в ДТП, вызванных водителем-страхователем.

Почему важна «Зеленая карта»

«Зеленая карта» соответствует законодательным нормам страны, где произошло ДТП, и покрывает значительные затраты на ремонт автомобиля и медицинские услуги. Например, в Польше лимиты компенсаций составляют до 5,21 млн евро за ущерб, причиненный жизни и здоровью, и до 1,05 млн евро за имущество.

МТСБУ также рекомендует ознакомиться с условиями страхового покрытия в стране пребывания перед поездкой.

Изменения в страховании с 2025 года

С 2025 года вступили в силу изменения в условиях страхования по международным договорам. Теперь водители должны заключать договор заранее, а электронная форма сертификата «Зеленая карта» будет легитимна во всех странах-членах системы. Важно обратить внимание, что «Зеленая карта» является единственной формой обязательного страхования для выезда за границу на транспортном средстве украинской регистрации.

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