ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить)

Фондовый рынок
15
ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить)
ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить)
Как сообщает ПриватБанк, украинцы теперь могут приобрести билеты на популярные направления в Европе.
Направления и как и купить
Билеты ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии с 14 мая можно приобрести через платформу ПриватБанка bilet.privatbank.ua/train.
Об этом говорится в сообщении банка.
Читайте также
Новый сервис полностью адаптирован для украинских пользователей: информация доступна на украинском языке, оплата производится картой ПриватБанка, а техническая поддержка работает круглосуточно.
Приобретение билетов
На время военного положения оплата билетов открывается за 20 суток до отправления поезда. Иногда оплата может быть закрыта на определенные рейсы из-за корректировки графика движения.
Читайте также
Какие виды билетов на поезд
  • Электронный билет (с QR-кодом) — для совершения поездки достаточно показать проводнику билет на экране смартфона. Распечатывать не обязательно.
  • Код заказа — для совершения поездки нужно обменять код заказа на билет в любой автоматизированной кассе вокзала на материковой части Украины минимум за 30 минут до отправления поезда. Более подробно — по ссылке.
Напомним, Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems