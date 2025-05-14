ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить) — Finance.ua

ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить) Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

ПриватБанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги (как купить)

Как сообщает ПриватБанк , украинцы теперь могут приобрести билеты на популярные направления в Европе.

Направления и как и купить

Германии, Австрии и Чехии с 14 мая можно приобрести через платформу ПриватБанка Билеты ведущих железнодорожных компанийможно приобрестичерез платформу ПриватБанка bilet.privatbank.ua/train

Об этом говорится в сообщении банка.

Новый сервис полностью адаптирован для украинских пользователей: информация доступна на украинском языке, оплата производится картой ПриватБанка, а техническая поддержка работает круглосуточно.

Приобретение билетов

На время военного положения оплата билетов открывается за 20 суток до отправления поезда. Иногда оплата может быть закрыта на определенные рейсы из-за корректировки графика движения.

Какие виды билетов на поезд

Электронный билет (с QR-кодом) — для совершения поездки достаточно показать проводнику билет на экране смартфона. Распечатывать не обязательно.

Код заказа — для совершения поездки нужно обменять код заказа на билет в любой автоматизированной кассе вокзала на материковой части Украины минимум за 30 минут до отправления поезда. Более подробно — по ссылке.

Напомним, Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

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