ПриватБанк выиграл апелляцию по делу против завода Коломойского — Finance.ua

ПриватБанк выиграл апелляцию по делу против завода Коломойского Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

ПриватБанк выиграл апелляцию по делу против завода Коломойского

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу государственного ПриватБанка, отменил решение Хозяйственного суда и отказал в удовлетворении иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ).

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что рассмотрение этого дела в апелляции длилось почти год.

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«Ведь НЗФ и аффилированные с ним компании, в частности Запорожский ферросплавный завод, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, пытались всячески затянуть рассмотрение: подавали многочисленные ходатайства об отводе коллегии судей и жалобы об исправлении описаний в предыдущих решениях других судов», — сказано в сообщении.

В банке также отметили, что предприятия пытаются получить в украинских судах решение о признании всех обязательств по кредитам «выполненными», хотя у банка не было никаких споров с ними и претензий по возврату кредитов.

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По мнению адвокатов ПриватБанка, такие решения украинских судов были необходимы экс-владельцам банка для попыток усиления своих аргументов в американском процессе ПриватБанка, где рассматривается дело об отмывании денег.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году ПриватБанк начал судебный процесс в штате Делавер (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряда других физических и юридических лиц.

Банк требует возмещения ущерба, который он понес вследствие действий, совершенных бывшими собственниками, их приближенными лицами, а также компаниями, зарегистрированными в США.

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Как сообщалось, целью этих схем было «завладение активами на территории Соединенных Штатов на сумму сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации средств, полученных от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он находился под контролем бывших владельцев».

«В иске на сумму свыше $685 млн плюс проценты фигурируют ферросплавные предприятия, упомянутые выше, как участники схемы вывода средств банка», — добавили в пресс-службе.

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