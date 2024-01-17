Земельный участок в Буковеле остается в собственности ПриватБанка — Finance.ua

Земельный участок в Буковеле остается в собственности ПриватБанка Сегодня 07:38 — Фондовый рынок

Земельный участок в Буковеле остается в собственности ПриватБанка

Требование об истребовании земельного участка у банка не подведомственно судам общей юрисдикции и должно рассматриваться исключительно хозяйственным судом.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как говорится в сообщении, Апелляционный суд Ивано-Франковской области 15 января рассмотрел дело № 354/658/15-ц по иску первого заместителя прокурора Ивано-Франковской области в интересах государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины к Поляницкому сельскому совету Надворнянского района Ивано-Франковской области, АО КБ «ПриватБанк», ООО «Скорзонера» ​​и т.д. о признании недействительным государственного акта на право частной собственности на земельный участок площадью 0,1930 га, который находится на территории ГК «Буковель», и о его истребовании у АО КБ «ПриватБанк».

Суд отказал истцу в части признания недействительным акта на право частной собственности на земельный участок, а в части истребования участка — производство закрыто, поскольку подобные судебные споры должен решать хозяйственный суд.

«Сегодня мы отстояли нашу позицию и суд закрыл производство в части искового требования к банку, учитывая, что хозяйственный спор между государственным ПриватБанком и Государственным агентством лесных ресурсов Украины — неподведомственен Яремчанскому городскому суду. Только хозяйственный суд должен рассматривать этот спор», — отметил адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

Отметим, что в Яремчанском городском суде на рассмотрении находятся еще два дела о праве собственности на земельные участки в Буковеле по иску прокуратуры Ивано-Франковской области в ПриватБанке. Следующее заседание состоится 23 января.

Напомним, прокуратура Ивано-Франковской области пытается отобрать через суд у государственного ПриватБанка три участка в Буковеле, которые, по ее утверждениям, выбыли из собственности государства более 20 лет назад.

ПриватБанк получил право собственности на соответствующие земельные участки еще до национализации при руководстве бывших владельцев. Первоочередные иски прокуратуры были предъявлены в 2015 году к физическим лицам, которые, по мнению прокуратуры, получили земельные участки на основании поддельных решений сельсовета. Спустя всего несколько лет после инициирования этих исков банк был привлечен к участию в этих делах как ответчик.

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