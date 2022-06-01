ПриватБанк возобновил увеличение кредитных лимитов и продлил льготные условия кредитования — Finance.ua

ПриватБанк возобновил увеличение кредитных лимитов и продлил льготные условия кредитования

ПриватБанк возобновил увеличение кредитных лимитов и продлил льготные условия кредитования

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возобновляет активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлевает льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитные ставки

Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка.

Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

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Особые условия обслуживания после окончания кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии россии.

Как воспользоваться такими возможностями — можно узнать по ссылке

Кредитные каникулы

С 1 марта по конец мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы и были снижены процентные ставки по кредитным картам, при этом банк не ограничил пользование имеющимися кредитными лимитами.

На сегодняшний день кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 составила более 57 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Национальный банк обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

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