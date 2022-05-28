В Правительстве назвали сферы, получившие больше всего льготных кредитов — Finance.ua
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В Правительстве назвали сферы, получившие больше всего льготных кредитов

Сегодня 10:34Кредит&Депозит
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По программе льготных кредитов «5-7-9%» уже выдали 41,5 тысяч кредитов на общую сумму 114 миллиардов.
Об этом идет речь на Правительственном портале.
Это преимущественно предприятия:
  • сельского хозяйства (51%),
  • торговли и производства (22,5%),
  • промышленной переработки (14,5 %).
Среди регионов в льготном кредитовании бизнеса лидируют:
  • Киев,
  • Львовская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Одесская,
  • Винницкая область.
Большинство кредитов (на общую сумму 58,3 млрд) предприниматели берут на антикризисные цели, значительное количество кредитов на рефинансирование (25,8 млрд), а также с целью осуществления инвестиций (10,2 млрд).
В программе задействованы 42 банка, из которых по количеству кредитных договоров удерживают первенство «ПриватБанк» (17 тыс), «Ощадбанк» (5,2 тыс) и «Райффайзен Банк Аваль» (3,8 тыс).

Справка Finance.ua:

  • кредитная программа позволяет привлечь до 60 млн грн. под 0% на период действия военного времени +1 месяц с гарантией от Правительства на уровне 80%;
  • для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.
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По материалам: Finance.ua
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