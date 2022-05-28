В Правительстве назвали сферы, получившие больше всего льготных кредитов — Finance.ua

Среди регионов в льготном кредитовании бизнеса лидируют:
Киев,
Львовская,
Харьковская,
Днепропетровская,
Одесская,
Винницкая область.
Большинство кредитов (на общую сумму 58,3 млрд) предприниматели берут на антикризисные цели, значительное количество кредитов на рефинансирование (25,8 млрд), а также с целью осуществления инвестиций (10,2 млрд).
В программе задействованы 42 банка, из которых по количеству кредитных договоров удерживают первенство «ПриватБанк» (17 тыс), «Ощадбанк» (5,2 тыс) и «Райффайзен Банк Аваль» (3,8 тыс).
Справка Finance.ua:
кредитная программа позволяет привлечь до 60 млн грн. под 0% на период действия военного времени +1 месяц с гарантией от Правительства на уровне 80%;
для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.