НБУ просить тимчасово заборонити стягувати прострочені борги з військових — Finance.ua

Для цього потрібно внести зміни до закону «Про споживче кредитування». А саме, НБУ пропонує тимчасово, на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення, заборонити стягувати прострочену заборгованість з військовослужбовців.
Йдеться, зокрема, про військових Збройних Сил України та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов’язок за межами України.
Крім того, запропоновані зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.
Заборона на стягнення протермінованих боргів поширюватиметься як на військовослужбовців, так і на членів їхніх родин, близьких осіб та представників тощо. Забороняється, зокрема, телефонувати та надсилати повідомлення.
У разі порушення застосовуватимуться передбачені «колекторським законом» заходи, а саме — штраф від 50-100 тис. грн, або ж виключення з Реєстру колекторських компаній, тобто фактична заборона вести колекторську діяльність.
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