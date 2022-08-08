ПриватБанк возобновил покупку ОВГЗ у клиентов — Finance.ua

ПриватБанк возобновил покупку ОВГЗ у клиентов
Владельцы довоенных ОВГЗ (номинированных в гривне) смогут продавать их ПриватБанку онлайн через вебверсию Приват24 с понедельника, 8 августа.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
При необходимости продажи бумаг владельцы таких ОВГЗ смогут видеть в режиме online текущие котировки ПриватБанка в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги».
Для продажи ОВГЗ нужно заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы.
Также у пользователей Приват24 есть возможность видеть:
- остатки приобретенных ими ОВГЗ;
- просматривать операции по ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени;
- контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.
Справка Finance.ua:
- с начала полномасштабного нападения россии на Украину объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 30,7 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ;
- по состоянию на 1 августа Нацбанк купил военные облигации (ОВГЗ) уже на 255 млрд грн. Фактически это означает, что именно столько денег было просто напечатано (эмиссия гривны).
Как купить ОВГЗ через Приват24
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