ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным — Finance.ua

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ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным

Личные финансы
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ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным
ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным
ПриватБанк приступил к выплате пенсий и выпуску пенсионных карт для военных пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«ПриватБанк начал эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь согласно новой редакции Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» могут получать пенсию напрямую через ПриватБанк, — говорится в сообщении.

Оформление пенсионной карты

Для оформления пенсионной карты, которое занимает несколько минут, военным пенсионерам следует обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика.
После открытия карты пенсионерам остается подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.
Как отметили в учреждении, сегодня с помощью пенсионных карт ПриватБанка свою пенсию получают более 4 миллионов пенсионеров Украины.

Справка Finance.ua:

  • В июле украинцы получат повышенную минимальную и максимальную пенсию. Также увеличится размер пенсии за особые заслуги;
  • в 2022 году на пенсию по возрасту имеют право украинцы, которым 60 лет и имеют страховой стаж не менее 29 лет;
  • при неуплате единого социального взноса во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Finance.ua
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