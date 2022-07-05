ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным — Finance.ua

ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным Сегодня 15:29 — Личные финансы

ПриватБанк начал выплачивать пенсии военным

ПриватБанк приступил к выплате пенсий и выпуску пенсионных карт для военных пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк начал эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь согласно новой редакции Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» могут получать пенсию напрямую через ПриватБанк, — говорится в сообщении.

Оформление пенсионной карты

Для оформления пенсионной карты, которое занимает несколько минут, военным пенсионерам следует обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика.

После открытия карты пенсионерам остается подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

Как отметили в учреждении, сегодня с помощью пенсионных карт ПриватБанка свою пенсию получают более 4 миллионов пенсионеров Украины.

Справка Finance.ua:

В июле украинцы получат повышенную минимальную и максимальную пенсию. Также увеличится размер пенсии за особые заслуги;

в 2022 году на пенсию по возрасту имеют право украинцы, которым 60 лет и имеют страховой стаж не менее 29 лет;

при неуплате единого социального взноса во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться.

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