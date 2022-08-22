«ПриватБанк» блокирует счета переселенцев с Донбасса: куда обращаться — Finance.ua

«ПриватБанк» блокирует счета переселенцев с Донбасса: куда обращаться
В последние недели в Минреинтеграции и общественные организации поступают обращения от граждан — клиентов АО КБ «ПриватБанк», регистрация места жительства которых — ВОТ Донецкой и Луганской областей.
Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных. С помощью мобильного приложения «Приват24» или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Дополнительно могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ). В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет.
Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы, отметила вице-премьер Ирина Верещук во время совещания, посвященного этой проблеме.
Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в государственном банке АО КБ «Приват Банк» и принять меры реагирования. А также непосредственно в АО КБ «Приват Банк» принять меры по прекращению актуализации данных и массовой блокировки счетов клиентов, регистрация места проживания которых на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.
Итак, если вы зарегистрированы на ВОТ Луганщины и Донетчины и получаете уведомление от АО КБ «ПриватБанк» с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться:
— на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 — для лиц, находящихся на ВОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);
— в общественную организацию «Донбасс СОС».
Консультации предоставляются через:
— телефонную «горячую линию» 0800 309 110;
— приложение Viber+380935006918;
— электронную почту: dsos.help@gmail.com;
— страницу в Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);
— онлайн-приемную (https://bit.ly/3gzndVI).
Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.
Справка Finance.ua:
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