«ПриватБанк» блокирует счета переселенцев с Донбасса: куда обращаться — Finance.ua

«ПриватБанк» блокирует счета переселенцев с Донбасса: куда обращаться Сегодня 14:03 — Фондовый рынок

В последние недели в Минреинтеграции и общественные организации поступают обращения от граждан — клиентов АО КБ « ПриватБанк », регистрация места жительства которых — ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Люди жалуются, что банк требует от них актуализации персональных данных. С помощью мобильного приложения «Приват24» или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Дополнительно могут потребовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ). В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет.

Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы, отметила вице-премьер Ирина Верещук во время совещания, посвященного этой проблеме.

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Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации в государственном банке АО КБ «Приват Банк» и принять меры реагирования. А также непосредственно в АО КБ «Приват Банк» принять меры по прекращению актуализации данных и массовой блокировки счетов клиентов, регистрация места проживания которых на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Итак, если вы зарегистрированы на ВОТ Луганщины и Донетчины и получаете уведомление от АО КБ «ПриватБанк» с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться:

— на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 — для лиц, находящихся на ВОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

— в общественную организацию «Донбасс СОС».

Консультации предоставляются через:

— телефонную «горячую линию» 0800 309 110;

— приложение Viber+380935006918;

— страницу в Facebook ( https://cutt.ly/wSvMIwQ );

Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.

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