Верховный Суд забрал у ПриватБанка киевскую гостиницу «Мир» в пользу Боголюбова — Finance.ua

Верховный Суд забрал у ПриватБанка киевскую гостиницу «Мир» в пользу Боголюбова Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу «Мир» в Киеве в пользу связанных с экс-владельцем банка Боголюбовым компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанк а.

Соответствующее решение было принято Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда во вторник, 16 августа.

«Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем — если не в Украине, то в Америке и Англии», — заявил член Наблюдательного совета банка Роман Сульжик. О том, что компании-истцы связаны с бывшим собственником ПриватБанка Геннадием Боголюбовым, ранее сообщало само финучреждение.

В январе этого года Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку в удовлетворении жалобы на решение Хозсуда Киева об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу «Мир».

Право собственности на киевскую гостиницу «Мир» перешло в ПриватБанк в результате обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО «Ардена» еще до национализации банка.

До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница «Мир», г. Киев, проспект Голосеевский, д. 70) в АО КБ «ПриватБанк» согласно договору ипотеки, заключенному с ООО «АРДЕНА», была погашена часть кредита ООО «АЭФ» по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около 18 млн дол.

В 2019 году ООО «АЭФ» инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и воспрепятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы «Мир».

В январе 2021 года Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу «Мир».

После этого аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО «Артис».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.