Приват24 добавил новый функционал: предприниматели могут платить налоги — Finance.ua

Приват24 добавил новый функционал: предприниматели могут платить налоги Сегодня 15:01 — Личные финансы

Приват24 добавил новый функционал: предприниматели могут платить налоги

Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба банка

Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии мобильного приложения Приват24.

«Мы продолжаем развитие максимально удобного сервиса для малого бизнеса в Приват24 для физических лиц. Сегодня мы сделали еще более удобными бюджетные платежи прямо внутри привычного для всех мобильного банка», — заявил член правления банка Евгений Заиграев.

Как уплатить налог

1. Предпринимателю для создания бюджетных платежей в Приват24 нужно зайти в меню «Бизнес» — «Платеж в бюджет».

2. Выбрать получателя и номер счета получателя.

3. Далее в блоке «Данные платежа» выбрать код уплаты налога, указать сумму налога и счет, с которого будут списаны денежные средства.

4. После проверки данных остается подписать платеж с помощью SmartID.

Справка Finance.ua:

государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания;

также банк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.

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