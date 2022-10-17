Приват24 добавил новый функционал: предприниматели могут платить налоги — Finance.ua

Приват24 добавил новый функционал: предприниматели могут платить налоги
Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей — уплату единого налога и других бюджетных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии мобильного приложения Приват24.
«Мы продолжаем развитие максимально удобного сервиса для малого бизнеса в Приват24 для физических лиц. Сегодня мы сделали еще более удобными бюджетные платежи прямо внутри привычного для всех мобильного банка», — заявил член правления банка Евгений Заиграев.
Как уплатить налог
1. Предпринимателю для создания бюджетных платежей в Приват24 нужно зайти в меню «Бизнес» — «Платеж в бюджет».
2. Выбрать получателя и номер счета получателя.
3. Далее в блоке «Данные платежа» выбрать код уплаты налога, указать сумму налога и счет, с которого будут списаны денежные средства.
4. После проверки данных остается подписать платеж с помощью SmartID.
Справка Finance.ua:
- государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания;
- также банк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.
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