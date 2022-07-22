Присвоили 5 квартир и полдома умерших людей: в Киеве разоблачили банду адвокатов и нотариуса — Finance.ua
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Присвоили 5 квартир и полдома умерших людей: в Киеве разоблачили банду адвокатов и нотариуса

Криминал
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Присвоили 5 квартир и полдома умерших людей: в Киеве разоблачили банду адвокатов и нотариуса
Присвоили 5 квартир и полдома умерших людей: в Киеве разоблачили банду адвокатов и нотариуса, Фото: Київська міська прокуратура
Киевская городская прокуратура и Шевченковская окружная прокуратура города Киева уведомили о подозрении пять членов организованной преступной группы. Среди них и два адвоката и нотариус.
Эти люди за несколько лет присвоили недвижимость умерших людей на 5,8 млн гривен.
Согласно материалам следствия, участники банды реализовывали противоправный механизм завладения объектами недвижимости в Киеве и Киевской области. Владельцы объектов скончались, а их имущество подлежало передаче территориальной громаде как выморочное наследство.
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Завладение имуществом происходило так: его оформляли по наследству на подставных или несуществующих лиц по поддельным документам. А после этого недвижимость выставлялась на продажу добросовестным покупателям. Денежные средства, вырученные от продажи имущества, участники преступной группы присваивали и распределяли между собой в зависимости от роли и участия каждого.
Таким образом, участники ОПГ завладели правом собственности на 5 квартир в Киеве и Киевской области, а также на часть дома в г. Буча.
При этом территориальной громаде города Киева нанесен ущерб на сумму 3,5 млн гривен, физическим лицам — на сумму 2,3 млн гривен. В рамках производства уведомлены о подозрении пять человек.
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В настоящее время решается вопрос избрания подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Трое из них объявлены в розыск. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых с целью обеспечения его конфискации.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств уголовных правонарушений, а также лиц, которые могут быть к ним причастны.
Действия участников ОПГ квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой); ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере); ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов); ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги); ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).
По материалам:
Вечірній Київ
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