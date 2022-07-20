В Киеве разоблачили мошенническую схему инвестирования в криптовалюты — Finance.ua

В Киеве разоблачили мошенническую схему инвестирования в криптовалюты
В Киеве правоохранители обнаружили четырех злоумышленников, которые предлагали инвестировать деньги в майнинговые фермы, а когда получали средства, сразу же исчезали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители выяснили, что неизвестные обманули инвесторов, вложивших деньги в фейковый майнинг-центр для генерации криптовалюты.
В ходе досудебного расследования установлено, что четверо злоумышленников предлагали украинцам инвестировать деньги в майнинговые фермы и обещали большие доходы. Правонарушители получали финансы на счета, после чего исчезали из виду обманутых граждан, а деньги присваивали себе. Причастные к преступной схеме — ранее несудимые граждане Украины 1977, 1982 и два 1988 года рождения.
Во время санкционированного обыска сотрудники полиции совместно с правоохранителями Службы безопасности Украины изъяли доказательства, среди которых системные блоки, видеокарты, материнские платы, жесткие диски.
После проведения ряда соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о сообщении аферистам о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Также полицейские проверяют нарушителей на причастность к совершению других правонарушений на территории столицы.
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