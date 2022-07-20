СБУ ликвидировала подпольную криптоферму в Харьковской области — Finance.ua

СБУ ликвидировала подпольную криптоферму в Харьковской области 20.07.2022, 00:40 — Финтех и Карты

СБУ ликвидировала подпольную криптоферму в Харьковской области

Служба безопасности Украины в Харьковской области ликвидировала подпольную криптоферму, которая похищала электроэнергию на прифронтовых территориях востока Украины.

Об этом сообщает СБУ в Телеграм

«Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали подпольный центр по майнингу криптовалют на Харьковщине, который ежемесячно похищал промышленные объемы государственной электроэнергии на сотни тысяч гривен. При этом систематическая перегрузка коммунальных сетей могла привести к масштабным перебоям с энергоснабжением объектов жилого фонда и критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование было установлено в арендованном складском помещении под Харьковом.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и специализированное оборудование с доказательствами преступной деятельности.

По материалам СБУ решается вопрос об уведомлении организаторов о подозрении и избрании меры пресечения.

Ведется досудебное расследование.

Укрінформ По материалам:

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