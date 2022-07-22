Экс-управляющий банка подозревается в растрате почти ₴500 миллионов — Finance.ua
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Экс-управляющий банка подозревается в растрате почти ₴500 миллионов

Криминал
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Экс-управляющий банка подозревается в растрате почти ₴500 миллионов
Экс-управляющий банка подозревается в растрате почти ₴500 миллионов, Фото: Нацполіції
Правоохранители объявили бывшему руководителю банка о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции.
«Бывший председатель правления одного из коммерческих банков Украины организовал вывод активов банка путем незаконной выдачи кредитных средств фиктивным предприятиям без надлежащего залогового обеспечения», — говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что бывший председатель правления и заместитель председателя наблюдательного совета банка в 2013-2015 годах, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили средства более чем на 476 млн грн. Вывод активов банка состоялся через заключение ряда договоров с фиктивными предприятиями и перевод средств на подконтрольных им юридических лиц.
Бывшему руководителю банка сообщили о подозрении в растрате средств банковского учреждения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Кроме того, следователи провели специальное досудебное расследование по преступной деятельности заместителя председателя наблюдательного совета банка. В марте обвинительный акт был передан в суд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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