Пытался незаконно пересечь границу в условиях войны: мошенники дважды обманули жителя Киева — Finance.ua

Пытался незаконно пересечь границу в условиях войны: мошенники дважды обманули жителя Киева Сегодня 17:33 — Криминал

Сотрудникам Бережанского отдела полиции поступило сообщение от 31-летнего жителя Киева о том, что неизвестные завладели его средствами под предлогом изготовления документов для выезда за границу.

Об этом сообщили в полиции.

Как установили полицейские, заявитель — житель Киева, временно проживающий на территории Козовской громады. Мужчина искал разные пути пересечения границы в условиях военного положения. На одном из сайтов наткнулся на объявление о помощи в оформлении документов, по которым мужчины призывного возраста вроде бы могут выехать за пределы Украины.

Незнакомец обещал за 1500 американских долларов изготовить студенческий билет. Киевлянин поверил и перевел почти 50 тысяч гривен за услуги. После того, как деньги оказались у мошенника, он больше не выходил на связь.

Тем не менее, киевлянин продолжал искать другие способы выезда за границу. В одном из мессенджеров нашел еще одно объявление. Незнакомец предлагал изготовить медицинскую справку о непригодности к военной службе. Цена вопроса — 37 тысяч гривен. Заявитель снова перечислил деньги на счет аферистов, которые после получения средств прекратили с ним общение.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество). Продолжаются оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.

Полицейские предостерегают: за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Пограничники, выявляя факт подделки, сразу вызывают на место происшествия полицейских, которые задерживают уклоняющихся и открывают производство по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет ограничения свободы.

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