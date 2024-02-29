Присвоил деньги в ходе ремонта Национального музея Шевченко после обстрелов: в Киеве будут судить подрядчика — Finance.ua

Присвоил деньги в ходе ремонта Национального музея Шевченко после обстрелов: в Киеве будут судить подрядчика Сегодня 13:30 — Криминал

Присвоил деньги в ходе ремонта Национального музея Шевченко после обстрелов: в Киеве будут судить подрядчика

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинение в отношении 48-летнего директора коммерческого предприятия. Его подозревают в присвоении бюджетных средств, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко.

Об этом сообщают пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киева и городской прокуратуры

Следствие установило, что в октябре 2022 года Кабмин через Министерство культуры и информационной политики выделил Национальному музею Тараса Шевченко бюджетные средства. Речь шла о восстановлении помещений музея, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов центра Киева в октябре 2022 года.

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Строительная компания, где фигурант работал гендиректором, заключила договор о проведении ремонта. После подписания документа мужчина подготовил акт сдачи-приемки выполненных работ для проведения соответствующей оплаты.

«Однако на самом деле работы не были проведены в полном объеме, а именно не выполнена очистка деревянных поверхностей оконных рам общей площадью около 370 квадратных метров. Кроме того, фигурант подделал акт сдачи-приемки выполненных работ путем внесения ложных сведений в документы», — говорится в сообщении.

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Строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили излишнее перечисление бюджетных средств — 190 тыс. гривен. В настоящее время обвинения в отношении подрядчика правоохранители направили в суд.

По ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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