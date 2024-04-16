Принудительное взыскание долгов: что следует знать — Finance.ua

Принудительное взыскание долгов: что следует знать
В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции г. Киев рассказали, что чтобы начать принудительное исполнение решения суда, нужно обратиться в Государственную исполнительную службу (ГИС) или к частному исполнителю.
Автоматически решения судов к исполнителям не поступают.
Шаг 1
Обратиться в суд, рассматривавший дело, с заявлением о выдаче исполнительного письма. Исполнительное письмо обязательно должно содержать:
- название и дату выдачи документа, наименование органа, фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, его выдавшего;
- дату принятия и номер решения, согласно которому выдан документ;
- полное наименование взыскателя и должника, их местонахождение, дату рождения должника — физического лица;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта;
- резолютивную часть решения, предусматривающую меры принудительного исполнения решений;
- дату вступления решения в законную силу (кроме решений, подлежащих немедленному исполнению);
- срок предъявления решения к исполнению.
Шаг 2
Написать заявление о принудительном взыскании средств с должника и обратиться с заявлением в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, который находится:
- по месту жительства/нахождения или работы должника;
- по месту нахождения имущества должника.
Читайте также: Что делать, если накопили долги за коммуналку
Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 лет, кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев.
Как узнать об открытых исполнительных производствах
1. В приложении «Дія». Для этого необходимо:
- Скачать приложение «Дія» на свой мобильный телефон.
- Пройти идентификацию личности.
- Перейдите в меню «Услуги» и выберите вкладку «Исполнительные производства».
В этой вкладке отображается информация об открытых исполнительных производствах и их текущем статусе или их отсутствии.
2. Открытый Единый реестр должников, где в режиме реального времени можно проверить информацию о себе или других должниках.
3. Также за получением информации об открытии исполнительного производства можно обратиться в отдел ГИС, в который предъявлен исполнительный лист.
Читайте также: Изменения относительно принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов
Напомним, в 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.
Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось почти 1,2 млн.
Исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Тем не менее, есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать.
Поделиться новостью