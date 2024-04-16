Принудительное взыскание долгов: что следует знать — Finance.ua

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Принудительное взыскание долгов: что следует знать

Личные финансы
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Принудительное взыскание долгов: что следует знать
Принудительное взыскание долгов: что следует знать
В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции г. Киев рассказали, что чтобы начать принудительное исполнение решения суда, нужно обратиться в Государственную исполнительную службу (ГИС) или к частному исполнителю.
Автоматически решения судов к исполнителям не поступают.

Шаг 1

Обратиться в суд, рассматривавший дело, с заявлением о выдаче исполнительного письма. Исполнительное письмо обязательно должно содержать:
  • название и дату выдачи документа, наименование органа, фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, его выдавшего;
  • дату принятия и номер решения, согласно которому выдан документ;
  • полное наименование взыскателя и должника, их местонахождение, дату рождения должника — физического лица;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта;
  • резолютивную часть решения, предусматривающую меры принудительного исполнения решений;
  • дату вступления решения в законную силу (кроме решений, подлежащих немедленному исполнению);
  • срок предъявления решения к исполнению.

Шаг 2

Написать заявление о принудительном взыскании средств с должника и обратиться с заявлением в государственную исполнительную службу или к частному исполнителю, который находится:
  • по месту жительства/нахождения или работы должника;
  • по месту нахождения имущества должника.

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Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 лет, кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев.

Как узнать об открытых исполнительных производствах

1. В приложении «Дія». Для этого необходимо:
  1. Скачать приложение «Дія» на свой мобильный телефон.
  2. Пройти идентификацию личности.
  3. Перейдите в меню «Услуги» и выберите вкладку «Исполнительные производства».
В этой вкладке отображается информация об открытых исполнительных производствах и их текущем статусе или их отсутствии.
2. Открытый Единый реестр должников, где в режиме реального времени можно проверить информацию о себе или других должниках.
3. Также за получением информации об открытии исполнительного производства можно обратиться в отдел ГИС, в который предъявлен исполнительный лист.

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Напомним, в 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.
Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось почти 1,2 млн.
Исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Тем не менее, есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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