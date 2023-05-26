Прибыль Укрнафты с начала 2023-го достигла 7 млрд грн – это больше, чем за два довоенных года — Finance.ua

Прибыль Укрнафты с начала 2023-го достигла 7 млрд грн – это больше, чем за два довоенных года Сегодня 19:27 — Фондовый рынок

Прибыль Укрнафты с начала 2023-го достигла 7 млрд грн – это больше, чем за два довоенных года

По итогам первых четырех месяцев 2023 года компания «Укрнафта», с ноября находящаяся в управлении государства, заработала около 7 млрд грн чистой прибыли.

Об этом заявил глава компании Сергей Корецкий на Львовской антикризисной нефтегазовой конференции, передает enkorr.

Это значительно больше, чем вся годовая прибыль компании в 2020 и 2021 годах — 4,3 млрд грн и 2,1 млрд грн соответственно.

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По итогам первого квартала 2023 года показатель прибыли составил 4,3 млрд грн. «Укрнафта» уже уплатила в бюджет 1,17 млрд грн налога на прибыль.

«Это результат прозрачности и открытости. Компания больше не работает в узком кругу связанных контрагентов по непонятным ценам с отсрочкой оплаты. Мы открыты для сотрудничества с кем угодно», — добавил Корецкий.

Он также сообщил, что «Укрнафта» ставит перед собой амбициозную цель по наращиванию добычи газа вдвое — с 1,4 до 3 млн тонн до конца 2027 года. Но для этого необходимы инвестиции.

«Специалисты „Укрнафты“ выбрали 20 месторождений, по которым вскоре официально объявим о начале процедуры отбора внешних инвесторов… На этих месторождениях мы имеем суммарно запасы в размере 12 млн т нефти с конденсатом и 30 млрд куб. м газа», — Специалисты „Укрнафты“ выбрали 20 месторождений, по которым вскоре официально объявим о начале процедуры отбора внешних инвесторов… На этих месторождениях мы имеем суммарно запасы в размере 12 млн т нефти с конденсатом и 30 млрд куб. м газа написал глава компании в Facebook.

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По его словам, уже есть 12 компаний из разных стран, готовых сотрудничать. Процедура отбора инвесторов продлится три месяца, а контракт с партнерами будут подписывать на 10−15 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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