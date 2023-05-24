Укрнафта перечислила в бюджет ₴1,2 миллиарда по делу о неуплате налогов — Finance.ua

Укрнафта перечислила в бюджет ₴1,2 миллиарда по делу о неуплате налогов Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» уплатило в бюджет более 1,2 млрд грн акцизного налога в рамках уголовного производства по неуплате налогов должностными лицами.

«Детективы Бюро экономической безопасности Украины, в 2022—2023 годах, во всех уголовных производствах, уже обеспечили возмещение в бюджет более 1,4 млрд гривен. Львиную долю пополнения бюджета составляет уплата акцизного налога в рамках уголовного производства о неуплате налогов должностными лицами ПАО „Укртатнафта“. Это более 1,2 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО «Укртатнафта» перечислило средства в бюджет несколькими платежами.

Сотрудники БЭБ осуществляют досудебное расследование уголовного производства, в рамках которого задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности. Среди них вывод значительных объемов нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание задолженности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов, злоупотребление служебным положением, присвоение топлива и т. д.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления ПАО «Укртатнафта» в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь-февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн. Также бывший главный бухгалтер нефтеперерабатывающей компании уведомлен о подозрении в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму свыше 605 млн грн. Детективы БЭБ уже обеспечили возмещение 605 млн гривен в упомянутом уголовном производстве. Средства уже поступили в государственный бюджет.

В мае правоохранители сообщили о подозрении одному из бывших руководителей украинской нефтеперерабатывающей компании в завладении чужим имуществом в условиях военного положения на общую сумму более 2 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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