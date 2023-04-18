Укрнафта завершила І квартал с чистой прибылью ₴4,3 миллиарда — Finance.ua
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Укрнафта завершила І квартал с чистой прибылью ₴4,3 миллиарда

Фондовый рынок
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ПАО «Укрнафта» завершило первый квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 4,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.
«По предварительным оценкам, в первом квартале Укрнафта получила около 4,3 млрд грн чистой прибыли. Этого удалось добиться за счет комплексной работы по увеличению добычи, внедрению открытой рыночной реализации углеводородов, оптимизации затрат и ликвидации непрозрачных схем», — сказал глава Укрнафты Сергей Корецкий.
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В компании отметили, что этот показатель равен чистой прибыли, полученной компанией в мирном 2020 году (4,3 млрд грн.) и почти вдвое превышает результат за весь 2021 год — 2,4 млрд грн.
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«В компании поставили амбициозную финансовую цель — получение 12 млрд грн чистой прибыли в 2023 году», — добавили в Укрнафте.
Как сообщалось, по фактическим результатам первого квартала 2023 года среднесуточная добыча нефти ПАО «Укрнафта» достигла 3926 тонн против 3753 тонн — среднесуточного показателя за 2022 год.
По материалам:
Укрінформ
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