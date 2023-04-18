Укрнафта завершила І квартал с чистой прибылью ₴4,3 миллиарда — Finance.ua

Укрнафта завершила І квартал с чистой прибылью ₴4,3 миллиарда Сегодня 06:50 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» завершило первый квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 4,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты

«По предварительным оценкам, в первом квартале Укрнафта получила около 4,3 млрд грн чистой прибыли. Этого удалось добиться за счет комплексной работы по увеличению добычи, внедрению открытой рыночной реализации углеводородов, оптимизации затрат и ликвидации непрозрачных схем», — сказал глава Укрнафты Сергей Корецкий.

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В компании отметили, что этот показатель равен чистой прибыли, полученной компанией в мирном 2020 году (4,3 млрд грн.) и почти вдвое превышает результат за весь 2021 год — 2,4 млрд грн.

«В компании поставили амбициозную финансовую цель — получение 12 млрд грн чистой прибыли в 2023 году», — добавили в Укрнафте.

Как сообщалось, по фактическим результатам первого квартала 2023 года среднесуточная добыча нефти ПАО «Укрнафта» достигла 3926 тонн против 3753 тонн — среднесуточного показателя за 2022 год.

Укрінформ По материалам:

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