Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений экономического спада в США — Finance.ua

Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений экономического спада в США Сегодня 13:34 — Энергетика

Цены на нефть снизились в четверг, 13 апреля, после роста в течение двух сессий, при этом инвесторы по-прежнему проявляют сохраняющуюся обеспокоенность возможной рецессией в США и снижением спроса на нефть.

Об этом сообщает Reuters

Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 87,13 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% до 83,11 долларов.

Оба контракта выросли на 2% в среду до самого высокого уровня более чем за месяц, поскольку данные по инфляции в США ослабили надежды, что Федеральная резервная система перестанет повышать процентные ставки.

Однако предыдущее усиление, поднявшее процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, вызвало опасение, что внимание ФРС к сдерживанию инфляции может затормозить экономический рост и будущий спрос на нефть в крупнейшем в мире потребителе нефти.

«Разговоры о возможной рецессии в США, указанные в недавних протоколах ФРС, продолжают ставить под вопрос перспективы спроса на нефть, которые на данный момент сводятся на нет более жесткими условиями предложения», — сказал Йэп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Индекс потребительских цен США вырос на 0,1% в прошлом месяце, что ниже ожиданий экономистов относительно роста на 0,2% и снижению по сравнению с ростом на 0,4% в феврале, повышая ожидания того, что ФРС, вероятно, прекратит повышение ставок после возможного повышения в мае.

Однако представители ФРС, оценивая возможные последствия банковского стресса, спрогнозировали «мягкую рецессию» в конце этого года.

«Ралли закончилось из-за опасений, что возможная рецессия в США ослабит спрос на сырую нефть, — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities. — WTI поднялась выше 83 долларов за баррель, что близко к самому высокому техническому рубежу с декабря прошлого года, что также вызвало у инвесторов осторожность», — сказал он.

Администрация Байдена планирует в ближайшее время пополнить Стратегический нефтяной резерв США и надеется сделать это по более низким нефтяным ценам, заявила в среду министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

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