Прибыль крупнейших нефтегазовых компаний россии в 2023 году упала на 41% — Finance.ua

Прибыль крупнейших нефтегазовых компаний россии в 2023 году упала на 41% Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Прибыль крупнейших нефтегазовых компаний россии в 2023 году упала на 41%

Выручка крупнейших нефтегазовых компаний в россии по итогам января-сентября 2023 года упала на 41%.

Об этом Центральный банк россии сообщил в Обзоре финансовой стабильности, представленном 30 ноября, передает издание The Moscow Times.

«Это произошло из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и снижения объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, развития логистических цепочек и финансовых потоков», — говорится в обзоре.

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За первые девять месяцев 2023 года объемы экспорта нефти по системе «Транснефти» сократились на 8%, а средняя цена сорта Urals упала на 26%, отмечает Центробанк, добавляя, что в этом году в среднем каждый баррель шел на экспорт по $59,54, а в прошлом — за $80,58.

«Ввод потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привел к ускорению переориентации экспортных потоков в Азию и Африку, что вызвало удорожание логистики и транзакционных расходов. Кроме того, сохраняются риски введения вторичных санкций, касающихся работы нефтяной отрасли», — заявили в ЦБ.

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В январе-сентябре 2023 года крупнейшие российские экспортеры нефти и газа сократили объем чистой продажи иностранной валюты на 58%, что «оказало влияние на баланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке», добавляют авторы обзора.

«Слабым звеном» стал Газпром, потерявший европейский рынок. После отключения поставок большинства клиентов в ЕС компания получила более триллиона рублей чистого убытка и была вынуждена сократить добычу на четверть по сравнению с довоенным периодом. Роснефть по итогам девяти месяцев 2023 года отчитывалась о падении выручки на 8%, до 6,612 трлн рублей.

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