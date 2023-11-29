Греческие танкеры резко сократили перевозку российской нефти — Finance.ua

Греческие танкеры резко сократили перевозку российской нефти Сегодня 20:20

В ноябре владельцы греческих нефтяных танкеров сократили количество перевозимой российской нефти. Как пишет Bloomberg , количество танкеров, отправляемых в рф, в ноябре сократилось на четверть по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем.

По их данным, недавно американский Минфин отправил 30 фирмам, контролирующим около 100 нефтяных танкеров, письма с требованием предоставить информацию и документы о перевозках и компаниях, участвующих в них. Если требования не будут выполнены, может дойти до тюремного заключения.

Представители двух страховщиков сказали журналистам, что в последние недели тон разговоров с властями изменился. Соединенные Штаты также ввели санкции против нескольких судов и их владельцев. По данным Bloomberg, большинство из них принадлежало российской судоходной компании «Совкомфлот».

Кроме того, ранее американский Минфин напугал некоторых владельцев танкеров, потребовав объяснить, что они сделали для соблюдения ограничения цен на российскую нефть, установленное группой семи.

УНІАН По материалам:

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