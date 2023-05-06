Прибыль Apple превзошла ожидания, несмотря на снижение дохода второй квартал подряд — Finance.ua

Прибыль Apple превзошла ожидания, несмотря на снижение дохода второй квартал подряд 06.05.2023, 02:03 — Фондовый рынок

Прибыль Apple превзошла ожидания, несмотря на снижение дохода второй квартал подряд

Продажи iPhone компании Apple Inc. выросли в прошлом квартале, что помогло компании превзойти оценки прибыли и пережить общеотраслевой спад, который ударил в основном по ее линейке продуктов.

Об этом пишет Bloomberg.

Общий квартальный доход составил $94,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $92,6 млрд.

Финрезультаты свидетельствуют о том, что Apple начинает восстанавливаться после спада, поразившего индустрию компьютеров и индустрию смартфонов.

Читайте также Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета

Продажи Apple в Китае — слабом месте для других технологических компаний — также оказались несколько лучше, чем прогнозировали аналитики.

Apple ожидаемо объявила о планах выкупа акций на $90 млрд — так же, как и в прошлом году. Акции выросли на 2% в конце торгов после опубликования отчета. Они закрылись на уровне $165,79.

Apple получила $51,3 млрд продаж от iPhone — своего флагманского продукта — во втором квартале, превысив прогнозы аналитиков в $49 млрд. По словам главного исполнительного директора Тима Кука, это всего на 1,5% больше, чем год назад, но это рекордный показатель для квартала. Это увеличение произошло «несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию», говорится в заявлении.

Выручка iPad упала на 13% до $6,67 млрд, что примерно соответствует оценкам 6,7 млрд долларов.

Аналогично выручка подразделения Mac упала на 31% до $7,17 млрд при прогнозе $7,7 млрд.

По данным Financial Times, общий доход упал на 2,5% в годовом исчислении до $94,8 млрд за первый квартал из-за резкого снижения продаж Mac и iPad, а чистая прибыль снизилась на 3,4% до $24,2 млрд. По данным Refinitiv, аналитики прогнозировали доход в размере $93 млрд и чистую прибыль в размере $22,6 млрд.

Читайте также Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4

Компания добилась успеха на развивающихся рынках, сказал Кук, указав на рекордные квартальные продажи в Мексике, Индонезии, Филиппинах, Саудовской Аравии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, общий объем продаж компании увеличился, если бы валюты оставались неизменными.

Для Apple и других американских компаний с глобальным присутствием сильный доллар снизил стоимость доходов, получаемых в других частях света.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.