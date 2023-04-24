Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4 — Finance.ua
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Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4

Технологии&Авто
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Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4
Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4
Бюджетный смартфон iPhone SE 4 больше не входит в планы компании Apple, сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Ранее он писал, что именно на этой модели компания планирует протестировать модемы собственной разработки, прежде чем их внедрять во флагманы.
Источник отметил, что любые модели iPhone SE 4, в настоящее время находящиеся в разработке, являются просто инженерными прототипами для разработки фирменных 5G-чипов.
Напомним, в начале года тот же Куо сообщил, что Apple отказалась от планов выпуска iPhone SE четвертого поколения из-за низкой популярности и прибыльности серии. Однако через несколько месяцев он же и опроверг эту информацию, написав, что купертинская компания все же готовит новый бюджетник, хотя и отодвинула его релиз сразу на 2025 год.
По материалам:
iLenta
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