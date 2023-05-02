Apple «захватила» рынок восстановленных смартфонов: почти 50% продаж приходится на iPhone — Finance.ua

Apple «захватила» рынок восстановленных смартфонов: почти 50% продаж приходится на iPhone Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Apple «захватила» рынок восстановленных смартфонов: почти 50% продаж приходится на iPhone

Продажи Apple на рынке восстановленных смартфонов в 2022 году выросли на 16% по сравнению с прошлым годом — до 49%.

По данным Counterpoint Research, мировой вторичный рынок смартфонов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Рост был бы еще больше, если бы продажи отремонтированных смартфонов в Китае не упали на 17% — главным образом из-за роста заболеваемости COVID-19 и запуска правительством политики «нулевого COVID‎». Вместе с тем, проблемы Китая помогли Индии занять первое место с ростом на 19% в годовом исчислении; за ней следует Латинская Америка с ростом в годовом исчислении на 18%.

Самый популярный бренд на рынке б/у смартфонов — это Apple, которая в 2022 году «захватила‎» более 49% всех продаж. Компания уже давно продает восстановленные iPhone через свои официальные каналы, которые фактически снова собираются на заводах. Их оснащают новыми батареями и внешними корпусами (с годичной гарантией), а также новым кабелем, поэтому они почти идентичны новым iPhone в коробке. Apple также обеспечивает регулярное обновление программного обеспечения даже для старых моделей.

Samsung напротив зафиксировала падение на вторичном рынке с 28% в 2021 году до 26% в 2022 году. На продажи повлияло то, что небольшой процент потребителей Android перешел на iOS в течение года. Исследовательская компания заявила, что эта тенденция сохранится в 2023 году.

Читайте также Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4

Телефоны 5G в 2022 году получили 13% мировых продаж отремонтированных смартфонов.

В Counterpoint Research отметили, что большая часть потребителей предпочла покупку премиальных и флагманских смартфонов на восстановленном рынке в 2022 году, что привело к росту средних цен продаж на вторичном рынке.

Кажется, что клиентов к покупке восстановленных смартфонов в значительной степени подталкивает рост цен на новые модели — не только в случае с iPhone, но и в целом. Макроэкономические факторы, влияющие на бизнес и рабочие места, также делают рынок восстановленных смартфонов более привлекательным.

В исследовании прогнозируют, что переход к смартфонам премиум-класса может способствовать увеличению запасов недорогих подержанных смартфонов в 2023 году. Вероятно, также увеличится количество рабочих мест в области разборки/сбора устройств, переработки или утилизации электронных отходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.