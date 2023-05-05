Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета — Finance.ua
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Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета

Технологии&Авто
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Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета
Apple получила $1 миллиард депозитов в течение недели после запуска сберегательного счета
Новый сберегательный счет компании Apple собрал $1 млрд наличными в течение 4-х дней после запуска. Об этом пишет Forbes.
Долгожданный сберегательный счет Apple Card от Goldman Sachs запустили в середине апреля с доходностью 4,15% годовых, что более чем в 10 раз выше средней по стране, согласно данным FDIC.
Согласно данным Forbes, менее чем за неделю техгигант собрал $990 млн в виде депозитов. За это время 240 тысяч счетов подписались на услугу.
Для постоянных пользователей Apple сберегательный счет — это не только выгодный доход на рынке, но и надежное место при росте процентных ставок и банковских крахов.
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Напомним, в конце марта стало известно о запуске сервиса Apple Pay Later, благодаря которому клиенты компании могут рассчитываться за товары бренда стоимостью до $1 тыс. в течение шести недель четырьмя платежами.
Теперь пользователи Apple Card могут открывать высокодоходные сберегательные счета под гораздо больший процент, чем в ряде классических банков.
Этот проект был реализован в партнерстве с одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs.
По материалам:
Мінфін України
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