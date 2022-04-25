Президент рассказал, какие государства уже поддержали программы восстановления Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент рассказал, какие государства уже поддержали программы восстановления Украины

Сегодня 21:03Казна и Политика
0
Украина уже начала двусторонние переговоры с лидерами других стран по поддержке восстановления нашего государства.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.
«Сама программа восстановления Украины начата нами, я в деталях рассказал об этой программе в ЕС. Полностью поддерживает ее Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. — Ред.), полностью поддерживает программу Шарль Мишель (председатель Европейского совета. — Ред.). Кроме того, мы начали двусторонние разговоры о восстановлении государства с лидерами других стран: Великобритания, Швеция, Испания, несколько других государств. К примеру, Великобритания уже подтвердила поддержку этой программы, Швеция также подтвердила. Это отдельное лидерство в том или ином регионе нашего государства», — сказал Зеленский.
Читайте также
По его словам, одного бюджета Украины будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город, так что к восстановлению должны присоединяться и партнеры.
«Но здесь вопрос не только в финансах, вопрос в патронате того или иного города после войны. Патронат подразумевает не только финансы, но и своих специалистов. Например, нас интересуют финансисты, архитекторы, художники. То есть большое количество профессий и людей, которые приедут восстанавливать тот или иной регион, за которым будет закреплено то или иное государство», — сказал Президент.
Читайте также
Он отметил, что с Великобританией уже есть договоренность о патронате над Киевской областью, со Швецией договорились о патронате над Николаевщиной.
«Украина идет по пути членства в ЕС. Я считаю, что этот путь будет более быстрым, если страны ЕС будут объединены таким крупным проектом. Каждая из этих стран будет получать возможность восстановить тот или иной регион и будут чувствовать, что они внесли большой вклад в восстановление государства, а значит и большой вклад в победу Украины и победу в этой войне за свободу в целом на Европейском континенте», — заявил Президент.
Он выразил убеждение, что у проекта будет большое будущее, и все будут участвовать в нем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.