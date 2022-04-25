Президент рассказал, какие государства уже поддержали программы восстановления Украины — Finance.ua

Президент рассказал, какие государства уже поддержали программы восстановления Украины

Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Украина уже начала двусторонние переговоры с лидерами других стран по поддержке восстановления нашего государства.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.

«Сама программа восстановления Украины начата нами, я в деталях рассказал об этой программе в ЕС. Полностью поддерживает ее Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. — Ред.), полностью поддерживает программу Шарль Мишель (председатель Европейского совета. — Ред.). Кроме того, мы начали двусторонние разговоры о восстановлении государства с лидерами других стран: Великобритания, Швеция, Испания, несколько других государств. К примеру, Великобритания уже подтвердила поддержку этой программы, Швеция также подтвердила. Это отдельное лидерство в том или ином регионе нашего государства», — сказал Зеленский.

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По его словам, одного бюджета Украины будет недостаточно, чтобы восстановить тот или иной город, так что к восстановлению должны присоединяться и партнеры.

«Но здесь вопрос не только в финансах, вопрос в патронате того или иного города после войны. Патронат подразумевает не только финансы, но и своих специалистов. Например, нас интересуют финансисты, архитекторы, художники. То есть большое количество профессий и людей, которые приедут восстанавливать тот или иной регион, за которым будет закреплено то или иное государство», — сказал Президент.

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Он отметил, что с Великобританией уже есть договоренность о патронате над Киевской областью, со Швецией договорились о патронате над Николаевщиной.

«Украина идет по пути членства в ЕС. Я считаю, что этот путь будет более быстрым, если страны ЕС будут объединены таким крупным проектом. Каждая из этих стран будет получать возможность восстановить тот или иной регион и будут чувствовать, что они внесли большой вклад в восстановление государства, а значит и большой вклад в победу Украины и победу в этой войне за свободу в целом на Европейском континенте», — заявил Президент.

Он выразил убеждение, что у проекта будет большое будущее, и все будут участвовать в нем.

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