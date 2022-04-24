МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению — Finance.ua

МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению

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МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению

Международное сообщество поддерживает украинскую стратегию, предусматривающую скорейшее экономическое восстановление, в частности в регионах, где не ведутся военные действия, и готово искать пути для предоставления финансовой помощи.

Об этом в интервью «Голосу Америки» сказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

«Важно найти финансирование, потому что (украинская) власть удержала макростабильность, они хотят избежать инфляции и необходимости после войны делать валютную реформу и начинать с больших сложностей. На это нужны пять миллиардов. Реалистично ли найти это финансирование? Нужно пытаться. Международное сообщество на этой неделе проявило готовность искать пути, как предоставить это финансирование, возможно, есть средства и внутри Украины. Этим финансированием мы поддерживаем стратегию Украины начать экономическое восстановление уже сейчас, обеспечить благосостояние людей в тех регионах, где нет войны», — подчеркнул он.

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Каммер отметил, что все предыдущие шаги украинского правительства, Министерства финансов и Национального банка по управлению экономикой и удержанию макростабильности можно считать образцовыми. Сейчас Украина переходит в новую фазу — экономическое восстановление. И на это нужны средства.

«Сейчас они переходят в новую фазу. Это начало экономического обновления. Они желают обеспечить работу сельского хозяйства. Они хотят отстроить мосты в западной части Украины, чтобы создать условия для транспортировки. Они хотят обеспечить, чтобы экономика начала выходить из ямы там, где сейчас это возможно в Украине. Чтобы это поддержать, нужны бюджетные средства», — подчеркнул глава Европейского департамента МВФ.

По его убеждению, сейчас правительство Украины сосредоточено на спасении аграрного сезона как одной из частей стратегии экономического восстановления.

«Они считают, что аграрный сезон в этом году можно спасти и на большой части можно провести посевную и получить урожай. Если в этом году получить урожай, следует отметить, что аграрный экспорт составляет половину экспортных поступлений, что является важной частью стратегии экономического восстановления. Это важно, чтобы поддержать валюту, и это фактор в макроэкономическом управлении», — уверен Каммер.

Также он отметил, что власти Украины уже сейчас планируют восстановление разрушенных населенных пунктов и инфраструктуры.

«Речь идет об этапе восстановления, который правительство хочет начать поскорее. Они уже создали десять рабочих групп. Они постоянно анализируют разрушения, потребности в восстановлении. Они хотят начать планировать восстановление уже сейчас, потому что они не хотят восстанавливать старую модель Украины», — подчеркнул глава Европейского департамента МВФ.

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