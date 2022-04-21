МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца — Finance.ua

МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца

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МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца

Украина обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) за поддержкой в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих средств.

Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

«Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев», — сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

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«Позвольте мне подчеркнуть, что эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными», — добавила Георгиева.

Она отметила, что Фонд очень тесно взаимодействовал с Министерством финансов Украины относительно этих предоставленных им оценок и существует определенная неопределенность этой суммы, но она, по мнению МВФ, не выходит за пределы вероятных потребностей страны.

«Что мы делаем, так это работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить мобилизацию по разным каналам такой поддержки и дальнейшую работу над подробным описанием конкретных потребностей и того, как эти потребности могут быть удовлетворены наилучшим образом», — сказала глава МВФ.

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Георгиева напомнила, что Фонд создал и будет администрировать специальный административный счет для направления денег стран-доноров на помощь Украине. «У нас уже есть один взнос на этот счет, и другие могут сделать свой взнос. Ждем с нетерпением», — добавила директор-распорядитель.

Она отметила, что такое крупное финансирование для Украины важно по понятным причинам: большая часть экономики не работает, Фонд прогнозирует около 35% спад ВВП в этом году. «И потому восполнить этот финансовый пробел лучше, полагаясь на грантовое финансирование, и это то, что мы хотим видеть, чтобы мобилизовать средства для Украины в поисках финансовой поддержки», — уточнила Георгиева.

По ее словам, МВФ уже обсуждает дальнейшую программу для Украины.

«Конечно, сейчас у нас очень высокая неопределенность, но она не должна помешать нам начать работу над пакетом поддержки для Украины в будущем», — подчеркнула Георгиева.

Она уточнила, что эта программа, которую Фонд может начать структурировать на будущее, не будет выноситься на совет директоров, пока ведутся боевые действия. «Потому что несправедливо ожидать от украинских властей разработки масштабного пакета реформ. Сейчас они делают верно, сосредотачиваясь на том, что самое важное в этот момент, а именно на поддержке функционирования экономики, и они делают действительно хорошую работу», — заявила глава МВФ, выразив восхищение работой украинского экономического блока в составе Минфина и Нацбанка по сохранению макроэкономической и финансовой стабильности в воюющей стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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