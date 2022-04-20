МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35% и отказался от долгосрочных прогнозов — Finance.ua

МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35% и отказался от долгосрочных прогнозов

Сегодня 09:19 — Казна и Политика

МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35% и отказался от долгосрочных прогнозов

Украинская экономика в 2022 году, как ожидается, упадет на 35%, хотя точные измерения ее ущерба получить невозможно.

Об этом говорится в обновленном Мировом экономическом обзоре Международного валютного фонда.

«И даже если война вскоре закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на много лет вперед. Для Украины все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме реального ВВП, снижены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года», — отмечается в документе.

МВФ уточняет, что падение на 35% в целом соответствует данным, представленным в изданном в 2021 году исследовании Натальи Новта и Евгении Пугачевой «Макроэкономические издержки конфликта» о наиболее серьезных конфликтах.

Согласно этому труду, через десять лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается примерно на 28% ниже из-за падения личного потребления почти на 25%.

Кроме того, конфликт также связан с резким спадом официальной торговли: экспорт, по оценкам, падает на 58%, а импорт — на 34% спустя десять лет после начала конфликта.

Начало конфликта часто также влечет за собой значительный отток беженцев в соседние неразвитые страны в краткосрочной перспективе и относительно небольшой, но очень устойчивый отток беженцев в развитые страны в долгосрочной перспективе, отмечали авторы исследования.

В целом из-за развязанной россией войны против Украины МВФ снизил прогноз роста ВВП в мире в 2022 году с 4,2% до 3,6%, а в следующем — с 3,8% до 3,6%, а также увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году — с 3,9% до 5,7%, в развивающихся странах — с 5,9% до 8,7%.

Как сообщалось, по оценкам Всемирного банка, который до войны ожидал роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу с начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в этом году как минимум на треть, отказываясь от более подробных оценок.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.