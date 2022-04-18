Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины — Finance.ua

Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины

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Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины

Для восстановления Украины очень важно оказание постоянной экономической поддержки со стороны партнеров Украины.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила в Twitter

«Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособности Украины», — написала она.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой вопросы обеспечения финансовой устойчивости Украины и подготовку к восстановлению после войны.

Ранее Георгиева заявила, что МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 апреля проинформировал, что делегация правительства Украины на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы провести встречи в МВФ, Всемирным банком и администрацией США и привлечь больше финансовой поддержки для Украины.

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