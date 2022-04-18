Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины — Finance.ua
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Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины

Сегодня 12:12Казна и Политика
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Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности УкраиныГлава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины
Для восстановления Украины очень важно оказание постоянной экономической поддержки со стороны партнеров Украины.
Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила в Twitter.
«Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины важна для закладки основ для восстановления современной конкурентоспособности Украины», — написала она.
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой вопросы обеспечения финансовой устойчивости Украины и подготовку к восстановлению после войны.
Ранее Георгиева заявила, что МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 апреля проинформировал, что делегация правительства Украины на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы провести встречи в МВФ, Всемирным банком и администрацией США и привлечь больше финансовой поддержки для Украины.

Как помочь украинской армии

По материалам: Укрінформ
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