Глава МВФ сказала, что нужно для возобновления конкурентоспособности Украины — Finance.ua

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой вопросы обеспечения финансовой устойчивости Украины и подготовку к восстановлению после войны.
Ранее Георгиева заявила, что МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 апреля проинформировал, что делегация правительства Украины на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы провести встречи в МВФ, Всемирным банком и администрацией США и привлечь больше финансовой поддержки для Украины.