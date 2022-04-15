МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — Георгиева

Сегодня 11:17 — Казна и Политика

МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — Георгиева

МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

Об этом сказала директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

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«МВФ увеличила экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются», — сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ заверила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

«Из мирового опыта мы знаем, что конфликт является врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам», — сказала она.

Напомним, ранее МВФ прогнозировал «глубокую рецессию» российской экономики из-за войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабных санкций, введенных против рф. Фонд не считает дефолт россии по внешнему долгу маловероятным.

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