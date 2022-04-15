МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — Георгиева — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — Георгиева

Сегодня 11:17Казна и Политика
137
МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — ГеоргиеваМВФ готовится к масштабному восстановлению Украины — Георгиева
МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.
Об этом сказала директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.
Читайте также
«МВФ увеличила экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются», — сказала Георгиева.
Директор-распорядитель МВФ заверила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.
«Из мирового опыта мы знаем, что конфликт является врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам», — сказала она.
Напомним, ранее МВФ прогнозировал «глубокую рецессию» российской экономики из-за войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабных санкций, введенных против рф. Фонд не считает дефолт россии по внешнему долгу маловероятным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.