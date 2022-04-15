МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны россии против Украины — Finance.ua

МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны россии против Украины

Сегодня 09:30 — Мир

МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны россии против Украины

Война России против Украины побуждает Международный валютный фонд снизить оценки глобального роста как на 2022 год, так и на 2023 год. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что более высокие цены на продукты питания и энергоносители оказывают давление на хрупкую экономику.

Об этом свидетельствует заявление Георгиевой.

«Вторжение россии в Украину, разрушительное для украинской экономики, потрясло весь мир. В первую очередь, это человеческая трагедия — страдания простых мужчин, женщин и детей в Украине, среди которых более 11 миллионов вынужденных переселенцев. Наши сердца обращены к ним», — сказала она.

Георгиева сказала, что фонд снизит свои прогнозы роста для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового экономического производства, но отметила, что в большинстве стран сохранится положительный рост.

Она отметила, что экономические последствия войны распространились быстро и далеко, на соседей и за их пределы, сильнее всего ударив по наиболее уязвимым людям в мире. «Сотни миллионов семей уже борются с более низкими доходами и более высокими ценами на энергию и продукты питания. Война усугубила ситуацию и грозит еще больше увеличить неравенство», — добавила глава МВФ.

Георгиева не назвала конкретной цели глобального роста, но ранее заявляла, что она будет ниже 4,4%, прогнозируемых МВФ в январе, и эта цифра уже снижена на полпроцента из-за продолжающихся сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией.

«С тех пор перспективы существенно ухудшились, в основном из-за войны и ее последствий», — сказала она.

Георгиева сказала, что отсутствие продовольственной безопасности — это «серьезная проблема» из-за сбоев в поставках зерна и удобрений из Украины, россии и беларуси, что оказывает давление на самые слабые страны. Без принятия мер по многостороннему плану по увеличению запасов продовольствия многие страны столкнутся с еще большим голодом, бедностью и социальными беспорядками.

По ее словам, впервые за многие годы инфляция стала очевидной и реальной опасностью для многих стран мира.

«Это огромная неудача для глобального восстановления. С экономической точки зрения рост снижается, а инфляция растет. Говоря человеческим языком, доходы людей падают, а трудности растут», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.