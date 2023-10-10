Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций — Finance.ua

Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о возобновлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№ 9534).
Документ называется «Предложения Президента Украины к Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения».
Согласно ему возвращаются и публично открываются электронные декларации.
Ранее Зеленский ветировал законопроект о е-декларировании, который оставлял реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов — более 83 тысяч.
В обновленной версии Глава государства предложил Верховной Раде сделать открытым доступ к реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей по определенным группам декларантов.
Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций 20 сентября.
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