Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций — Finance.ua

Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций Сегодня 11:20 — Казна и Политика

Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о возобновлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№ 9534).

Документ называется «Предложения Президента Украины к Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения».

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Согласно ему возвращаются и публично открываются электронные декларации.

Ранее Зеленский ветировал законопроект о е-декларировании, который оставлял реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов — более 83 тысяч.

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В обновленной версии Глава государства предложил Верховной Раде сделать открытым доступ к реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей по определенным группам декларантов.

Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций 20 сентября.

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УНН По материалам:

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