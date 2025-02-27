Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса — Finance.ua

Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул в Раду со своей подписью закон № 6013 «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период», который предусматривает отмену Хозяйственного кодекса и трансформацию коммунальных предприятий.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

«Наконец-то одна из крупнейших экономических реформ заработает! Документ отменяет Хозяйственный кодекс — пережиток советской системы, тормозивший развитие бизнеса и противоречащий европейским нормам. Теперь правила игры будут понятны и одинаковы для всех», — прокомментировал подписание заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан в Фейсбуке.

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Он напомнил, что по закону у государственных предприятий есть три года, чтобы преобразоваться в акционерные общества или ООО, будет проведена масштабная инвентаризация государственного имущества.

В пояснительной записке к документу отмечено, что отмена Хозяйственного кодекса и внесение изменений в Гражданский кодекс относительно такой организационно-правовой формы, как «объединение юридических лиц», повысит инвестиционную привлекательность страны, внедрит эффективные механизмы контроля за использованием объектов государственной и коммунальной собственности.

Гражданский кодекс дополнен статьями, направленными на улучшение корпоративного управления, в том числе такими, что содержат определение корпоративных прав, устанавливают момент их возникновения, а также позволяют вводить ограничения определенным лицам относительно владения корпоративными правами или их реализации.

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Кроме того, закон исключает из Гражданского кодекса таких юрлиц публичного права, как госпредприятия, коммунальные предприятия и совместные коммунальные предприятия, но добавляет положения об особенностях передачи юрлицу в управление имущества его учредителем.

Закон содержит переходный семилетний период для постепенного прекращения «предприятий» и их преобразования в хозяйственные общества с соблюдением принципа соразмерного и предсказуемого вмешательства в права учредителей таких юрлиц без возложения на них чрезмерного бремени по выполнению положений закона.

Законопроект был принят в первом чтении еще в январе 2023 года, а в целом Рада проголосовала за него 9 января этого года.

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